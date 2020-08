Menor é apreendido por suspeita de tráfico em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de agosto de 2020, 08:42 horas

Barra Mansa – Um menor, com 17 anos, foi preso na noite deste sábado, 1, em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas. A operação aconteceu no bairro São Judas, a partir de denúncias anônimas.

As informações passadas à Polícia Militar davam conta de que um jovem estava na Rua Santo Antônio de Pádua, vendendo drogas. Os PMs montaram uma campana e conseguiram averiguar a denuncia.

O jovem entregava a mercadoria para pessoas que passavam de carro ou a pé, indo em seguida até uma bananeira para pegar mais entorpecentes. No momento do flagrante, o jovem estava com R$ 1 mil e com um pino de cocaína. Na bananeiras, estavam mais 30 pinos da mesma droga.