Menor é detido e homem preso por suspeita de tráfico de drogas

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 10:18 horas

Volta Redonda – A Polícia Militar apreendeu um menor e prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas. A operação ocorreu no condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Candelária. Na ação, foram apreendidas drogas e munição.

A polícia recebeu informações sobre a venda de drogas no condomínio e ao chegar ao local identificou a dupla, apontada como suspeita. Os dois correram, mas o menor foi alcançado e com ele foi apreendida uma sacola com: 29 pedras de crack, 10 trouxinhas de maconha e um rádio comunicador.

O menor apontou o apartamento onde o homem e estava e o segundo suspeito foi localizado. No imóvel, os PMs encontraram quatro vidros de cheirinho da loló e 11 pinos de cocaína.