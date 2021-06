Menor é detido pela PM com material do tráfico em Miguel Pereira

Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 11:46 horas

Miguel Pereira – Um adolescente de 16 anos, foi detido pela Polícia Militar na terça-feira, dia 8, em Miguel Pereira, após ser flagrado com drogas. Ao todo, foram apreendidos 05 tiras e 08 pedaços de maconha, 16 sacolés de cocaína, 03 comprimidos de ecstasy, 01 lança perfume e 07 vidros de loló. O jovem e todo material foram encaminhados para 96ª DP.

Segundo PMs do 10º Batalhão, o flagrante aconteceu na RJ- 125, durante abordagem dentro de um ônibus. Os agentes informaram que notaram que o suspeito fingia dormir e, após nova abordagem e revista pessoal, encontraram todo material.

Os agentes também relataram que o suspeito informou ter adquirido os entorpecentes na Comunidade do Jacaré, no Rio, por R$400,00. O suspeito foi conduzido para delegacia da cidade para medidas cabíveis. A PM também informou que fez contato com a mãe do adolescente para registro do fato. Ele foi autuado no Artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas).