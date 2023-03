Menor é apreendido com arma no Padre Josimo - Diário do Vale

Menor é apreendido com arma no Padre Josimo

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 11:16 horas

Volta Redonda – Agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar aprenderam um menor, portando uma arma carregada, no bairro Padre Josimo, na noite de segunda-feira (13), em Volta Redonda. Durante a abordagem, os policiais ainda encontraram munições, carregadores de pistola e um celular. O menor foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde permanece preso.

Segundo a Polícia Militar, durante uma abordagem no local, o veículo em que o menor estava chamou a atenção. Quando ele desceu e avistou a viatura, colocou a mão na cintura e jogou alguma coisa no quintal de uma casa. Os agentes revistaram o menor, que estava usando uma mochila, onde foram encontrados um carregador de pistola alongado, com 14 munições de 9 mm, um coldre e um porta carregador. Ao revistar o quintal, eles também encontraram uma pistola 9 mm bersa, carregada com 14 balas.

Os policiais abordaram ainda o motorista do veículo, que estava devidamente cadastrado numa empresa de motoristas de aplicativo. Ele contou que pegou o menor no bairro Minerlândia. Nada foi encontrado com o condutor ou em seu veículo, por isso, ele foi ouvido como testemunha e liberado.