Menor mata homem para defender a mãe em Resende  

Matéria publicada em 18 de outubro de 2020, 11:32 horas

Resende – Um menor, de 17 anos, foi apreendido neste domingo, dia 18, após esfaquear e matar Jair Pedroso Pimentel, de 50 anos. O crime ocorreu quando o rapaz foi defender a mãe dele, numa casa na Rua Sarah Matuck, no bairro Campo Belo, em Resende, que teria sido invadida por Jair, que estava armado com uma faca.

Pela versão da mulher, Jair, que era seu ex-companheiro, invadiu o imóvel e passou a quebrar objetos dela, além de ameaçá-la de morte. O menor chegou para conversar com a vítima, que tentou esfaqueá-lo.

Ainda de acordo com a testemunha, o rapaz conseguiu tirar a faca da mão de Jair e o feriu com instrumento. A vítima foi levada para o Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos.

O menor saiu do local do crime, mas, em seguida, se entregou aos policiais. Ele foi localizado pela PM no bairro Campos Elíseos e levado para a 89ª DP (Resende).