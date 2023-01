Menores são apreendidos com drogas em Quatis - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 08:22 horas

Dois menores, ambos de 16 anos, foram apreendidos com uma certa quantidade de drogas, na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro São Benedito, em Quatis.

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar patrulhavam o local, quando abordaram os suspeitos, que estavam sentados em uma calçada e demonstravam nervosismo. Com eles, foram encontrados R$84,00 e um celular. Após buscas nas imediações próximas a casa de um dos suspeitos, os PMs encontraram uma pochete, no canto de um muro em um terreno baldio, com 24 pinos de cocaína.

Questionados pelos policiais, um dos menores disse ser dono das drogas e confessou que estaria no local para realizar vendas. Ele foi encaminhado à 100ª DP, onde permanece apreendido por tráfico de drogas. O outro suspeito foi ouvido e liberado.