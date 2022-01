MEP abre inscrições para a 3ª Colônia de Férias Científica na Pedreira da Voldac

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2022, 12:24 horas

A atividade será realizada dia 23 de janeiro

Volta Redonda- O Movimento Ética na Política (MEP), iniciará a partir do dia 17, as inscrições para a realização da 3ª Colônia de Férias Científica na Pedreira da Voldac em Volta Redonda.

De acordo com o Professor Fernando Pinto, biólogo e coordenador da Equipe Ambiental do MEP, a atividade será realizada dia 23 de janeiro, a partir das 8:30h, e contará com o acompanhamento de diferentes profissionais. Biólogos, geógrafos, geólogos, arquitetos, engenheiros, educadores diversos, dentre outros profissionais, além de ‘aulas relâmpago’ sobre a biodiversidade e geodiversidade do local farão parte do roteiro, que contará com uma trilha de 1,2km.

“Ciência cidadã é um processo importante, e deve ser trabalhado juntos às pessoas e nas comunidades. Acredito, a dimensão de pertencimento aos espaços, nos tornam cidadãos mais observadores e melhores”, comentou o Professor Fernando Pinto. (https://mepvr.com.br/mep-promove-2a-edicao-da-colonia-de-ferias-cientifica-na-pedreira-da-voldac/ .

Fernando acrescentou ainda que uma equipe experiente e conhecedora do local, guiará o grupo com toda segurança, e em hipótese alguma irão se aproximar do paredão, aliás há um lago próximo, que também facilitará a segurança. “A Secretaria do Municipal do Meio Ambiente também será convidada”, lembrou o biólogo.

Inscrições para 30 pessoas

As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 17 de janeiro, via e-mail – [email protected]ções para 30 pessoas apenas.

Crianças, só participam acompanhadas dos pais ou responsáveis. No ato da inscrição informar: nome, idade e compromisso do uso de máscara, mesmo ao ar livre. Portar calça comprida e calçado fechado.

A concentração e recepção aos participantes inicia às 8:30h, na Estrada Francisco Torres, inicio do bairro Pinto da Serra, sentido bairro São Luiz.