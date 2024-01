MEP abre inscrições para colônia de férias científica na pedreira da Voldac

Volta Redonda – O MEP.VR, a partir de segunda-feira (15), abre inscrições para a 5ª edição da Colônia de Férias Científica na Pedreira da Voldac, em Volta Redonda. A atividade será realizada no dia 3 de fevereiro, das 08h30min às 11h, e contará com trilhas, aulas relâmpago, coleta de lixo e contemplação. As crianças participam do evento acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Inscrições para as 30 vagas disponíveis podem ser realizadas pelo e-mail [email protected] até o dia 26 de janeiro. É necessário informar o nome completo, idade e telefone. A concentração será realizada a partir das 8:15h, na ponte entre os bairros Voldac – Pinto da Serra, localizada na Avenida Francisco Torres. É preciso estar de calça comprida e protetor para participar das atividades.

“Já temos confirmada a presença de pesquisadores ligados às universidades e de profissionais de diferentes áreas para o apoio e orientações durante a “trilha leve” (dois quilômetros) até o paredão rochoso de cerca de 40 metros”, informou Luiz Gustavo Cavalcanti, coordenador da Equipe Socioambiental do MEP.