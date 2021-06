Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 08:52 horas

Volta Redonda- Com o início da Semana Mundial do Meio Ambiente, comemorada na primeira semana do mês de junho, quando no dia 5 se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, o MEP(Movimento Ética na Política), com os olhares voltados, em especial para o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela ONU em 1972, faz referência à data.

E ao lembrar da data, a equipe ambiental do MEP anuncia mais um importante passo relativo à Pedreira da Voldac, como a possibilidade de inclusão da Pedreira ao ‘Projeto Caminhos Geológicos do Estado do Rio de Janeiro’ (PCG).

“O relatório do Departamento de Recurso Minerais do Estado (DRM-RJ) é excelente, empodera nossa proposta de proteção e criação da Unidade de Conservação (UC) na Pedreira da Voldac”, comentou a professora Sílvia Real, mestre em Geociências (UNESP), e ex-coordenadora da equipe ambiental do Movimento, como também é idealizadora da proposta de consulta pelo MEP ao DRM-RJ de inclusão da Pedreira da Voldac ao ‘Projeto Caminhos Geológicos do Estado do Rio de Janeiro’ (PCG).

A declaração da geóloga aconteceu durante reunião da equipe ambiental do MEP, realizada no dia 29 de maio, convocada pelo professor Fernando Pinto, ecólogo e coordenador da equipe.

“O relatório técnico do DRM sobre a Pedreira foi muto bem elaborado cientificamente e traz, sem dúvidas, elementos que darão maior sustentação para proteção da Pedreira e seu entorno na sua Biodiversidade e Geodiversidade. Com toda certeza o fato vai potencializar nossas proposições aos poderes públicos”, comentou animado Fernando ao saudar a geóloga e demais participantes.

De acordo com o professor Fernando, durante a reunião de trabalho, foram discorridos alguns pontos do relatório encaminhado ao MEP no dia 26 de maio.

Segundo Fernando, o MEP encaminhou pedido oficial ao DRM em setembro de 2020 solicitando apoio técnico para produção de painéis do Projeto Caminhos Geológicos no esperado, ‘1° Monumento Natural de Volta Redonda – RJ’. “Geólogos do órgão estadual realizaram primeira vistoria técnica no dia 11 de março de 2021 no local para estudo de viabilização de implantação de Painel Institucional do PCG”, completou o professor.

O fato mais relevante, ressaltou Fernando, seria a necessidade de adequação do local para tornar o espaço apropriado para implantação de uma placa do ‘Projeto Caminhos Geológicos’.

– Mas para que isso ocorra é preciso que haja sinergia entre os interesses privados e públicos para a liberação da área. Pois a mesma pertence ao município, porém foi identificada uma solicitação de direito minerário para a pesquisa da substância mineral ‘saibro’ por uma empresa da região em 2017 – destacou.

O professor lembrou que o relatório apontou características geológicas e hidrogeológicas importantes, e a recomendação do relatório para o local seria uma atividade que se proponha a recuperar a área e ressignificá-la para a sociedade como um todo, inclusive pelo fato de que o Rio Paraíba do Sul é submetido a muitas pressões antrópicas ao longo de seu curso.

Aprovação e encaminhamentos

Após discussão de todo escopo do relatório de nove páginas, a equipe aprovou e enalteceu o trabalho dos geólogos Gabriel Lamounier de F. Fernandes e Marcelo Lyra Parente, do Departamento de Recurso Minerais, ligados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro. “Realmente o trabalho tem um peso científico, que certamente provocará aprofundamento de estudos para o local e validação para criação da UC”, disse Fernando.

“Hoje, a secretaria do MEP irá protocolar pedido de audiência ao Secretário Municipal do Meio Ambiente de Volta Redonda (SMMA), Miguel Arcanjo. Também bem faremos contato com o DRM para avaliar a possibilidade de estar representada na audiência a será agenda com a Secretaria municipal de meio ambiente. Concluiu Fernando, agradecendo a colaboração de todos.