Volta Redonda- Na tarde de quinta-feira, dia 9, o professor Fernando Pinto, coordenador da equipe Ambiental do MEP(Movimento Ética na Política), doutor em ecologia, apresentou o Projeto Unidade de Conservação Pedreira da Voldac (Mona, Monumento Natural Pedreira da Voldac), para o Miguel Archanjo, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda.

Participaram do encontro o biólogo Michel Bastos e Gabriela Patrícia, acadêmica de direito (UFF), ambos do MEP, além do engenheiro João Thomaz, assessor legislativo, representando o vereador Paulinho AP.

Ao entregar o documento técnico(24pag.) sobre a área pública da Pedreira, elaborado pelos técnicos do MEP em 2020, o professor Fernando reafirmou as potencialidades da área do maciço rochoso localizado entre os bairros Voldac-Pinto da Serra. Fernando Também lembrou que o Prefeito Neto, no último encontro com o Movimento manifestou muito interesse pelo local( Cf. https://mepvr.com.br/mep-apresenta-demandas …/) .

– O local está abandonado e guarda biodiversidade de fauna e flora de grande significado cientifico e educacional, e poderá ser potencializada com alguns arranjos para trilhas, identificação e proteção, quase sem custos e criar a Unidade de Conservação, Monumento Natural (Mona). No documento técnico contém dados importantíssimos, inclusive evidência a recuperação natural que se desenha de forma animadora. Fatos expostos ao Prefeito Neto, o deixou animado em agendar uma ida ao local – relatou Fernando ao entregar o documento ao secretário.

De acordo com o biólogo Michel Bastos, a Pedreira da Voldac vem ganhando tamanho referencial, a ponto da comunidade local, pesquisadores das universidades, e por último a manifestação do Departamento de Mineralogia do Estado do Rio de Janeiro, o DRM.RJ, ter recentemente encaminhado parecer técnico ao MEP com nove páginas, sinalizando a possibilidade de incorporação à UC, o projeto ‘Caminhos Geológicos do Estado’, tendo a Pedreira como ponto referencial.

O biólogo do MEP ressaltou que o parecer do DRM foi entregue em primeira mão ao secretário para somar ao documento do projeto Mona Pedreira.

O secretário de meio ambiente Miguel Archanjo, considerou a proposta de UC muito boa e valorizou o relatório técnico do DRM. – A proposta de criação de UC é muito boa, cria caminhos positivos, inclusive para o ICM-ecológico. Atualizem a proposta do projeto com os dados do DRM, e vamos abrir um processo aqui na SSMA, e seguir com consulta ao INEA”, recomendou o secretário.

O secretário do meio ambiente acrescentou que cabe ao prefeito Neto a decisão final.

Gabriela Patrícia, agradeceu a abertura da agenda para o MEP, enaltecendo a importância do cuidado com os espaços da cidade e dando a devida destinação social à eles “Estamos agradecidos pela atenção do senhor, e vamos seguir suas recomendações. “Estamos certos de que a recuperação dos espaços, e exemplo da criação da Unidade da Pedreira só vai somar no processo de preservação e recuperação, bem como na educação socioambiental”, disse Gabriela ao término do encontro.

Resultado da sondagem do MEP

A sondagem popular sobre o ‘JARDIM BOTÂNICO DA ILHA SÃO JOÃO, iniciada no dia 5 de junho, encerra amanhã, dia 11, às 12h. Na manhã de hoje, 480 respostas, vindas de mais de 60 bairros de Volta Redonda foram registradas. A meta era obter 400. O resultado será divulgado no final de semana.