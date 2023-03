MEP encerra ambientação do pré-vestibular com promoção da cidadania - Diário do Vale

MEP encerra ambientação do pré-vestibular com promoção da cidadania

Matéria publicada em 5 de março de 2023, 21:04 horas

Volta Redonda – Terminou no último sábado (4) a semana de ambientação do pré-vestibular cidadão do MEP-VR, que ofereceu aos alunos uma série de eventos dedicados à promoção da cidadania. Um seminário sobre Paulo Freire acompanhado de um almoço comunitário marcou o fim das atividades.

Ao longo da semana passada, os alunos participaram de encontros de integração, com destaque para uma visita à Câmara Municipal, onde os estudantes acompanharam uma sessão. Na ocasião, pela primeira vez na história do MEP, uma professora do movimento foi convidada a fazer uso da tribuna. Em sua fala, defendeu o passe livre para os estudantes no dia do Enem.

Duas mesas redondas também fizeram parte das atividades de ambientação. A primeira abordou questões socioambientais e saúde humana com especialistas na área e a segunda discutiu a democracia por meio das relações étnico-raciais e a luta por direitos no Sul Fluminense. Acadêmicos do tema também compuseram esta segunda mesa.

Visando maior conhecimento do nosso sistema jurídico, a palestra “Demandas socioambientais e o sistema de Justiça” foi ministrada aos alunos pela Juíza Federal substituta no exercício da titularidade da Vara Federal Única de Angra dos Reis Mônica Maria Cintra Leone Cravo. A magistrada destacou em sua apresentação maneiras de tornar o Poder Judiciário mais acessível à sociedade. “Temos iniciativas neste sentido, ações de cidadania, junto a escolas, junto a bairros, a Justiça Itinerante, que se desloca a territórios relativamente desassistidos, a Justiça Restaurativa, que legitima a própria sociedade como protagonista na solução dos conflitos sociais, com o Judiciário atuando como ouvinte, recebendo as lideranças, auxiliando e mediando”.

O Pré-Vestibular Cidadão é uma das atividades permanentes do MEP-VR. Ele busca atender jovens e adultos que não têm condições de acessar cursos do gênero pagos. O PVC-MEP atua há mais de 20 anos no bairro Niterói, em Volta Redonda, e em 2019 estendeu suas atividades também para o bairro Retiro, também no município.