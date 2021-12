Matéria publicada em 19 de dezembro de 2021, 13:29 horas

Volta Redonda- O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), diante da notícia do aumento de salário dos legisladores, do prefeito municipal, vice-prefeito e dos secretários municipais de Volta Redonda, faz apelo público junto aos vereadores (Conforme Projeto de Resolução 25/2021 e Projeto de Lei 165/2021) para que revejam suas decisões.

De acordo com o representante do MEP, José Maria da Silva, Zezinho, o fato tem causado, a partir dos cidadãos e segmentos sociais, severas críticas. Críticas republicanas legítimas, tendo em vista as condições de carreira dos servidores públicos e, principalmente, a situação de precariedade de muitos munícipes mediante a crise econômica vigente e a pandemia de Covid-19.

“O MEP-VR, após discussão junto ao seu conselho, considerando que os maiores salários dos legisladores municipais estão nas capitais e cidades mais populosas, incluindo-se Volta Redonda, faz um apelo público junto aos vereadores”, ressaltou.

Segundo Zezinho, o Movimento solicitará à presidência da Câmara Municipal de Volta Redonda um encontro para discutir a situação, ocasião que irá propor que o conjunto de vereadores reveja suas posições, considerando as dificuldades econômicas do município e também da população, e reduzam em 50% os seus salários. “Será um presente de Natal à sociedade”, destacou Zezinho.

Conforme o levantamento da Organização Politize – 2017, os salários dos vereadores brasileiros variam entre R$ 5.600 e R$ 21 mil, aos quais sabemos que muitas vezes são acrescidas gratificações, reembolsos por gastos no exercício da função, celulares, verbas extras de gabinete, etc, a depender do município.