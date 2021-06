Matéria publicada em 3 de junho de 2021, 16:54 horas

Volta Redonda – O conselho do MEP, reunido ordinariamente, ontem (02), de forma virtual, debateram várias pautas como a situação dos desabrigados da praça da prefeitura de Volta Redonda.

Inicialmente os membros do conselho debateram o cenário sociopolítico do município com ênfase à vacinação e os desabrigados, que estão na Praça Sávio Gama desde o dia 28 de maio, após a reintegração de posse ocorrida no bairro Jardim Belmonte e Santa Rosa, limites de Volta Redonda com Barra Mansa.

Desabrigados

Uma comissão de conselheiros preparará nota pública, com foco na solidariedade, associada ao desafio do poder o público no enfrentamento do déficit habitacional em Volta Redonda.

Questões socioambientais

O conjunto do conselho elogiou as movimentações do professor Fernando Pinto, coordenador da equipe ambiental pelas articulações, formação de grupos de trabalho, audiências com prefeito e vereadores, pautando o tema ambiental da cidade. Uma referência importante foi dada para os próximos passos com audiências com o secretário de municipal do meio ambiente e o novo delegado federal no município.

Pré-vestibular Cidadão

Após pesquisa de opinião, já em curso junto aos alunos, a equipe pedagógica reunirá para definir caminhos e agendas para o segundo semestre.

– Lamentavelmente, mais de 50% dos alunos desistiram das aulas online por diferentes motivos, em especial o social – registrou Davi Souza.

Novo estatuto do MEP

A comissão da revisão estatutária do MEP apresentou esboço do projeto e garantiu que em julho fica pronto o produto final. A equipe conta com apoio do Dr. Luiz Gustavo, advogado e conselheiro no Movimento.

Informes

Com o aval do conselho outros pontos foram lembrados – Aquisição de livros paradidáticos (clássicos literários com temas do ENEM) para ‘Biblioteca MEP’; finanças e apoios; positiva vacinação da equipe de educadores do MEP, aval ao relatório de ‘indicadores para prevenção contra Covid-19’, fruto das rodas de conversas com especialista (Saulo e Elienai); processo eleitoral para o CADOM-UFF nos dia 7 e 8 de junho, com chapa encabeçada pelo conselheira Amanda e formação de GT para pensar os 25 anos do MEP em 2022.

– Na finalização da reunião, Amanda Mattos, fez questão de elogiar a profícua reunião, e agradeceu a força que está recebendo no processo eleitoral para o CADOM – ressaltou Pedro Paulo.