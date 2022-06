MEP participará de atividades socioambientais no mês dedicado ao meio ambiente

Matéria publicada em 5 de junho de 2022, 10:57 horas

Volta Redonda- A crise climática evidenciada de diferentes formas no Brasil e no mundo deve provocar em toda sociedade a solidariedade, o despertar de consciência socioambiental, e em especial buscar novos cuidados para com o Planeta.

É com essa motivação que o MEP(Movimento Ética na Política) promoverá, e também participará de várias atividades socioambientais no mês junho, na cidade de Volta Redonda.

Para participar, alguns eventos sócio científicos e socioambientais exigirá inscrições prévias, já outros estarão abertos ao público em geral.

Segue as atividades abertas e dirigidas:

Dia 11 de junho, 9h- Trilha na Pedreira da Voldac, aberta ao público. Inscrições: [email protected] , até dia 9 de junho. Sendo responsável a equipe socioambiental do MEP;

Dia 13 de junho, 10h, Caminhada Ecológica na Beira Rio, concentração 9h30min, praça da Igreja Santo Antônio. Aberto ao público. Responsável Paróquia Santo Antônio;

Dia 22 de junho, 19h, Seminário Ambiental na UGB(Centro Universitário Geraldo Di Biasi), com participação restrita para os estudantes do Pré-Vestibular Cidadão e do curso de arquitetura e urbanismo. Sendo responsável a Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo e a definir dia e horário: Também será realizado uma reunião do MEP-VR com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Volta Redonda, sendo o evento solicitado pelo MEP-VR.