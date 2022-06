MEP promove a terceira trilha orientada à pedreira da Voldac

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 14:53 horas

Atividade realizada no último sábado atraiu novos visitantes

Volta Redonda- Desde 2019, a equipe socioambiental do MEP(Movimento Ética na Política) vem realizando atividades socioeducativas na antiga Pedreira da Voldac, em Volta Redonda.

No último sábado, dia 11, dentro das programações do mês do meio ambiente, o MEP promoveu a terceira trilha orientada à Pedreira., Cerca de 20 pessoas previamente inscritas participaram do evento, apesar do tempo nublado. De acordo com Michel Bastos, biólogo e subcoordenador da equipe ambiental do MEP, o encontro foi muito gratificante. “O encontro foi muito bom, além do interesse de novos visitantes em conhecer e valorizar o espaço público”, destacou o biólogo ao localizar que entre os participantes 7 não conheciam o local.

Durante a trilha de cerca de 1 km, a equipe ambiental do MEP falou sobre orientações de segurança, tipicidades da fauna e flora local, sobre o histórico da extração mineral no local e características geofísica da Pedreira feitas por um biólogo, engenheira ambiental e historiador, ligados ao do MEP.

O encantamento das pessoas com o cenário escondido do cinza de Volta Redonda, provocou reações dos participantes.

A professora Ana Luísa Portugal, que dá aulas em Barra Mansa comentou sobre a boa impressão que sente ao visitar o local. “Estar aqui dá uma sensação de respiro ecológico. Tem verde, tem vida ao nosso redor, tem gente trabalhando, isto é maravilhoso”, disse Ana, acrescentando que este espaço público pertence a todos.

“Devemos pensar como espaço de criação e recriação. O fato de saber que este espaço em Volta Redonda em meio ao cinza tem vida, e resiste”, concluiu a professora.

Área de proteção permanente

A estudante Sabrina Arantes, que está no 8º período de engenharia ambiental (UNIFOA), e é ligada ao MEP, onde atuou como orientadora da trilha, agradeceu no final do passeio a participação de todos. “Não canso de dizer, o local continua exuberante e exige de todos cuidados. Há notícia que a SMMA(Secretaria Municipal de Meio Ambiente) já estaria na fase final de definição do projeto apresentado pelo MEP para transformar a área em Monumento Natural, Area de Proteção Permanente”, disse Sabrina.

A estudante ressaltou que é animador ver a mobilização cívico-ambiental das pessoas, e também o interesse em atentar para a preservação, buscando conhecimento e valorizando diferentes aspectos dos ambientes e suas conexões.

Arthur de Oliveira, estudante do MEP, ao ver o recolhimento de algumas garrafas pet no caminho da trilha, lamentou que algumas pessoas ainda não preservam o meio ambiente como deveriam. “Vi que ainda jogam plástico no local. Lamentável, precisamos lembrar que demora mais de 500 anos para se decompor”, lembrou.

Também participaram da 3ª trilha na Pedreira, cidadãs, cidadãos e também representações do Pré-Vestibular Cidadão, da Associação de Moradores do bairro Voldac, professoras da cidade de Barra Mansa e a jornalista Andressa Gil.