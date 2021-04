Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 09:13 horas

Volta Redonda – O MEP (Movimento Ética na Política) através de seus representantes e o Conselho de Pastores em Volta Redonda, promoveram neste sábado, dia 10, um encontro de líderes de várias religiões e pessoas de diferentes grupos.

No encontro que contou com a participação do secretário geral do MEP, José Maria da Silva, Zezinho, e o Padre Rodrigo Matias, teve como tema ‘Colóquio Escuta e Oração’ e segundo Zezinho, foi provocado, diante da urgente necessidade de construção de solidariedade entre os diferentes, e também a aproximação de todos na defesa da vida, face o cenário pandêmico e sociopolítico do Brasil. “A fé e razoabilidade ganharam tons especiais nas falas dos preletores”, disse Zezinho.

O evento inter-religioso, foi realizado via plataforma digital, e também contou com a preleção do Padre Silvio Rafael, Vigário Geral da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda; Pai Sid Soares, Comissão de Terreiros; Mãe Célia Morais, Centro Espirita Nossa Senhora da Guia; Babalawô Ivanir dos Santos, Comissão de combate à intolerância religiosa-RJ; Pastor Kleber Lucas, Igreja Batista Soul; Padre Vicente, Igreja Ortodoxa Sirian no Brasil e Valdeci de Oliveira (Biro), Centro de Estudos Bíblicos de Volta Redonda (CEBI-VR).

Durante exatamente uma hora, via plataforma digital, o colóquio, mediado pelo Pastor Rodrigo Matias e o representante do MEP, transcorreu com muita altivez e fraternidade entre os irmãos e irmãs, onde os participantes, agradecidos, sugeriram ampliação e continuidade.