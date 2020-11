MEP promove painel para celebrar Dia da Consciência Negra

Matéria publicada em 20 de novembro de 2020, 19:12 horas

Volta Redonda – O MEP (Movimento Ética na Política de Volta Redonda) presta homenagem, nesta sexta-feira (20), aos integrantes ligados ao Movimento. A celebração foi realizada por conta do Dia da Consciência Negra. O autor do trabalho é Davi Souza.

O Movimento fez um “mosaico” com os integrantes ligados ao Movimento, incluindo estudantes, professores e colaboradores. O painel com as fotos teve aprovação de todos os envolvidos mostra a luta contra o racismo estrutural.