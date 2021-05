MEP se preocupa com dados da Covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de maio de 2021, 15:04 horas

Volta Redonda – O MEP (Movimento Ética na Política) promoveu uma roda de conversa para debaterem o tema Covid-19, no sábado (22). Estiveram presentes Saulo Karol, professor de física e biologia no MEP; Maria Cristina Carvalho Espírito Santo, pediatra, especialista em infectologia, professora na UniFOA e na Universidade de São Paulo (USP); Patrícia Luciene da Costa, fisioterapeuta, professora na UBM, mestre em Ciências Cardiovasculares; Miguel Tepedino Neto, pediatra e professor de biologia no Pré Vestibular Cidadão.

A equipe de saúde do MEP apresentou estatísticas de evolução da Covid-19 no Brasil, Estado e em Volta Redonda. Segundo a equipe, a taxa de mortalidade e transmissão da Covid-19 no município impactou os presentes por ser maior que a média do estado do Rio de Janeiro e do Brasil.

De acordo com o relatório, os casos acumulados por 100 mil habitantes em Volta Redonda são de 10.300. Os óbitos acumulados são de 878 e os óbitos acumulados por 100 mil habitantes são de 322. Ainda segundo a equipe do MEP, a taxa de contaminação da população está em 10.29% no município, com 3.12% de letalidade. Ela apresentará um relatório do encontro ao Conselho do MEP, como sugestão que faça chegar à Secretaria Municipal de Saúde, face o quadro relacionado a Covid-19 na cidade.

O professor Saulo Karol comentou que os palestrantes deram foco à grave pandemia da doença, pontuando diferentes aspectos voltados à prevenção e aos tratamentos.

– Testagens, avaliação diagnóstica, equipamentos respiratórios, pesquisas científicas, procedimentos clínicos e fisioterápicos, classificação de riscos, vacinação, acompanhamento das patologias pós Covid e principalmente planejamento foram aprofundados de forma muito pedagógica, mesmo diante da complexidade do tema – disse.

– Estou na sala do Movimento ética na política, penso que as questões colocadas aqui vão além das reações sociopolíticas. A referência da ética para fazer refletir, mudar posturas e costumes é o que faz a vida protegida – frisou a professora Patrícia Luciene da Costa durante o encontro.

Já a doutora Maria Cristina destacou sobre a importância da vacinação para controlar a pandemia.

– O trabalho do MEP trouxe estatísticas e dados importantíssimo para ajudar a comunidade retomar e entender que a vacinação é fundamental. Temos uma história de vacinação bem sucedida. Todas vidas valem, tudo deve ser feito para salvar vidas. É Importante lembrar que o trabalho multidisciplinar envolvendo diferentes profissionais é fundamental no combate à doença – alertou a infectologista.

Por fim, Miguel Tepedino, anfitrião e decano do Pré-Vestibular Cidadão, reafirmou as falas e os dados dos palestrantes enfatizando a importância dos fisioterapeutas, médicos e enfermeiros, entre outros no enfrentamento da doença.