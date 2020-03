MEP suspende aulas presenciais em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 16:42 horas

Volta Redonda – O Movimento Ética na Política (MEP) suspendeu temporariamente as aulas presenciais a partir de hoje (16), nos núcleos de ensino e trabalho, em Niterói, anexo à Comunidade Eclesial Santo Antônio e o Núcleo Retiro, anexo à sede da Sociedade São Vicente de Paulo. De acordo com o secretário geral do MEP, José Maria da Silva, o Zezinho, no dia 21 de março será comunicado a continuidade ou não da suspensão das aulas.

– Hoje, a partir das 18h, a secretaria vai funcionar, excepcionalmente, resguardada com todas as orientações higiênicas para esclarecimentos gerais, inclusive para ajustes de pendências e disponibilização de livros. A equipe de apoio logístico também vai criar meios para encaminhar aos 75 estudantes, materiais para estudos e trabalhos em casa – ressaltou.