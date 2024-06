Mercado financeiro projeta inflação de 3,88% em 2024

A estimativa para 2024 está dentro do intervalo de meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%.

Vitória sobre o CSA nesta segunda-feira (3) garante Voltaço no G4 da Série C