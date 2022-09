Mercadoria ‘pirata’ é apreendida em ônibus na Via Dutra

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 20:51 horas

Resende – Durante fiscalização na tarde desta quinta-feira (8), na altura do km 335 da Dutra, em Resende, a PRF abordou um ônibus da linha Foz do Iguaçu x Rio de Janeiro.

Foram observadas algumas caixas de papelão que haviam sido despachadas de Aparecida do Norte/SP para uma pessoa pegá-las na Rodoviária Novo Rio. Ao ser verificado o conteúdo foram encontradas diversas camisas (315 no total) de times e seleções de futebol, sendo que a nota fiscal continha um valor muito abaixo do valor de mercado real para esses tipos de camisas, constatando tratar-se de material falsificado (“pirata”), configurando crime de contrafação.

As mercadorias foram apreendidas e a ocorrência apresentada na 89ª DP (Resende) para as providências cabíveis.