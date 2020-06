Mercadorias sem Nota Fiscal são apreendidas na BR-116, em Itatiaia

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 09:38 horas

Mercadorias vinham de São Paulo e tinham como destino, o município de Valença

Itatiaia – Um ônibus transportando mercadorias sem nota fiscal foi apreendido pela Equipe Alfa da barreira fiscal de Nhangapi, com auxílio de policiais militares do 37º Batalhão, na noite de quarta-feira, dia 10, no km 324, da BR-116, em Itatiaia.

O veículo foi abordado no pátio do Posto de Nhangapi, e durante fiscalização, cerca de 215 bolsas foram encontradas dentro do bagageiro. As proprietárias dos itens, ao serem indagadas, não apresentaram os documentos. Após a contagem do material, o caso foi apresentado aos Auditores Fiscais da Receita Estadual para medidas cabíveis.

As mercadorias, segundo a ocorrência, vinham de São Paulo e tinham como destino, o município de Valença.