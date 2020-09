Mercadorias sem notas fiscais são apreendidas na Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 26 de setembro de 2020, 18:17 horas

Itatiaia – Cerca de 1.200 peças de vestuário e 481 acessórios, como: bijuterias, chaveiros, mascaras foram apreendidos na manhã deste sábado (26), na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Fiat Palio com placas de Niterói, na altura do KM 322 da Dutra, na pista sentido São Paulo. Os policiais realizaram revista no interior do veículo e encontraram as mercadorias. O casal que estava no Palio alegou que estavam levando os materiais para vender em São Paulo. De acordo com a PRF, as mercadorias estavam desacompanhadas das notas fiscais, estando em situação irregular.

A ocorrência foi apresentada para um auditor da Refeita Estadual do posto de fiscalização de Nhagapi para serem tomadas as devidas providências de ordem tributária.