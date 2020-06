Merendeiras terceirizadas da Rede Municipal de Educação serão demitidas

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 09:05 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva confirmou, na manhã desta quarta-feira, dia 24, que merendeiras contratadas pela Especialy devem ser demitidas nos próximos dias. A empresa é contratada pela prefeitura para fornecimento e preparo de merendas nas escolas da rede municipal de educação, que está com as aulas presenciais suspensas diante da pandemia do coronavírus.

Em entrevista ao programa Dário de Paula, o prefeito destacou que ainda não sabe o número certo de profissionais que serão desligadas. Ao todo, cerca de 250 merendeiras estariam na folha de pagamento da Especialy no contrato em vigor em Volta Redonda. “Elas vão receber o auxílio do governo federal e, em janeiro, poderão ser recontratadas, assim que a pandemia passar e as aulas forem retomadas”, disse Samuca.