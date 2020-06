Mergulhadores procuram por homem desaparecido

Matéria publicada em 13 de junho de 2020, 09:09 horas

Volta Redonda – Mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro deram início neste sábado, 13, às buscas no Rio Paraíba do Sul, na tentativa de encontrar o corpo de Renan Júnior Ferreira, de 29 anos. Ele está desaparecido desde o dia 7 deste mês, quando foi visto pela última vez, dirigindo uma Saveiro, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

O pai de Renan, Cláudio Santos Ferreira, informou ao DIÁRIO DO VALE, que o veículo também não foi localizado. Bombeiros de Volta Redonda já tinha iniciado buscas por terra, na tentativa de encontrar Renan, principalmente no entorno dos bairros Siderlândia e Sidervile. Eles, no entanto, não obtiveram sucesso em encontrar o rapaz. Informações sobre o paradeiro de Renan poderão ser feita, por meio, dos números 190 (PM), 197 (Disque Denúncia da 93 DP).