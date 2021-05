Mesa Brasil Sesc RJ distribui 2 toneladas de alimentos em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 14:41 horas

Barra Mansa – Nesta terça-feira (18), foram entregues duas toneladas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Barra Mansa. A ação contou com apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio) do município, através do programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil Sesc RJ.

Próximas doações

A agenda no Sul e no Centro-Sul Fluminense, que prevê a doação de 14 toneladas de hortifrutigranjeiros na região, começou em Miguel Pereira, dia 6, e Volta Redonda, dia 13. Depois de Barra Mansa, os próximos municípios a receberem o programa são Três Rios, nesta quarta-feira (19), Angra dos Reis, dia 20, Valença, 25, e Barra do Piraí, 26.

Alimentos

Os alimentos integram um total de 50 toneladas que serão doadas em 22 municípios do estado, beneficiando cerca de 26 mil pessoas impactadas economicamente pela pandemia. O conteúdo são cestas de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes) oriundos de propriedades rurais que integram o Mesa no Campo.

Por meio do projeto, produtores fornecem seus excedentes – alimentos em perfeito estado e com alto valor nutritivo, mas pouco aproveitamento comercial – ao Mesa Brasil Sesc RJ. O programa, por sua vez, os repassa para entidades socioassistenciais que fazem a distribuição ao público final.

– Hoje estamos tendo a oportunidade de trabalhar junto com o Mesa Brasil, programa nacional do Sesc que atende famílias carentes com a doação de alimentos. E hoje estamos tendo o prazer de entregar para instituições de caridade de Barra Mansa 250 cestas de hortifrutigranjeiros, o equivalente a 2 toneladas de alimentos. Nós ficamos muito felizes em poder proporcionar essa ajuda a 250 famílias. Gostaria de agradecer ao Mesa Brasil Sesc RJ e dizer que nós do Sindicato do Comércio Varejista estamos juntos no combate à pandemia e seus efeitos econômicos e sociais – declarou o presidente do Sicomércio, Hugo Tavares.

Mesa Brasil Sesc RJ

O Mesa Brasil Sesc RJ atua no combate à fome e ao desperdício, recolhendo doações de alimentos não perecíveis e in natura de empresas e organizações e os distribuindo a instituições sociais cadastradas, como creches, abrigos, asilos, etc. Além disso, orienta os cozinheiros dessas entidades a aproveitarem integralmente os alimentos, utilizando de forma criativa e saborosa partes que tradicionalmente são descartadas. O programa atua ainda em situações de calamidade, como desastres naturais. Só em 2020, o programa distribuiu 2,1 mil toneladas em 49 municípios do estado.