Messi é eleito o melhor jogador do mundo de 2022 - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 19:31 horas

Paris – Lionel Messi foi eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo de 2022 — e pela sétima vez na carreira. Ele recebeu o troféu nesta segunda-feira (27), ao final da cerimônia The Best realizada na Salle Pleyel, em Paris. Pesou a favor do craque o brilho na campanha da Argentina rumo ao título da Copa do Mundo de 2022.

O prêmio foi votado por técnicos e capitães de seleções nacionais, além de jornalistas especializados e torcedores de todo o mundo. Messi também ganhou o prêmio de Melhor Jogador Masculino da FIFA em 2019 e se torna o terceiro jogador a receber o prêmio duas vezes, depois de Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski.

Para voltar a ser o melhor, o que não conseguia desde 2019, Messi superou as fortes concorrências de Karim Benzema, inegavelmente o grande nome do Real Madrid nos últimos anos e Bola de Ouro da France Football, e também Kylian Mbappé, seu colega em Paris e rival na última Copa do Mundo.

Vencedor da Copa do Mundo

Durante a campanha que terminou com o título de campeã mundial da Argentina, Messi foi destaque, marcando sete gols – incluindo dois na vitória sobre a França na final – e dando três assistências durante o torneio. A liderança dele também foi frequentemente citada pelos companheiros de equipe como determinante para o sucesso. A influência inspiradora de Messi foi enfatizada quando ele recebeu o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador da competição.

O astro, que também conquistou o prêmio na Brasil-2014, tornou-se o primeiro jogador a receber a homenagem duas vezes. O atacante também ultrapassou a lenda alemã Lothar Matthaus como detentor do recorde de partidas em Copas do Mundo.

No futebol de clubes, Messi rapidamente se estabeleceu no PSG depois de deixar o Barcelona no verão de 2021. Ele foi figura chave para o time conquistar o título da Ligue 1 em sua temporada de estreia e continuou contribuindo para o sucesso da equipe na temporada 2023/2023. Mas o triunfo de Messi na Copa do Mundo definiu seu ano.