Metalúrgica anuncia contratação de 470 empregos em Barra do Piraí

Matéria publicada em 14 de junho de 2021, 19:17 horas

Barra do Piraí – A Metalúrgica Mor anunciou a contratação de cerca de 470 funcionários, no Parque Industrial de Dorândia, em Barra do Piraí, na semana passada. Já a partir desta segunda, 14, o SINE (Sistema Nacional de Empregos) do município começou a receber cadastros para futuras contratações. O balcão de empregos funciona à travessa Assumpção, n°45, no Centro. As admissões serão feitas por meio do SINE.

– Nossa preocupação é com o bem estar da população. E isso passa pela oportunidade de as pessoas terem emprego. Nosso tão sonhado Polo Industrial está saindo do papel. E a Mor, como âncora dele, vai trazer mais empresas para aquela área. Um pai de família com emprego, são, no mínimo, mais três pessoas sendo alimentadas. Imaginem, então, 470 pessoas com um local de trabalho – comemorou o prefeito Mario Esteves.