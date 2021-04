Matéria publicada em 11 de abril de 2021, 19:38 horas

Barra do Piraí – A metalúrgica “Brasilata” vai expandir seu parque industrial e vai gerar cerca de 200 empregos diretos, em Barra do Piraí. Após oito meses da inauguração da unidade no Complexo da Califórnia, a metalúrgica contará com um novo parque industrial, que está sendo construído às margens da Rodovia Lúcio Meira, BR-393, no chamado “Condomínio Industrial de Dorândia”.

A Companhia Industrial de Metais e Plásticos – CIMEP/Brasilata – assinou com a RB Capital o contrato para a construção de uma planta industrial com mais de 20 mil m² no distrito de Dorândia. O projeto permite ainda uma futura expansão de mais 8 mil m² (metros quadrados).

Segundo a área técnica da Brasilata, a planta permitirá a expansão das operações da empresa no estado do Rio de Janeiro, atualmente realizadas na unidade no distrito da California.

– A construção será feita em um platô de cerca de 60 mil m² a ser implantado em terreno de mais de 100 mil m². Atualmente, está em execução o projeto básico do empreendimento, e aguarda a emissão de licença ambiental para início das obras, cuja conclusão está prevista para 2022 – explicou em nota oficial da empresa.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Barra do Piraí, Wagner Aiex, destacou que a Brasilata estará em terreno próximo a outras metalúrgica, a MOR. Para ele, tal expansão demonstra a forma assertiva da atual gestão no quesito “atração de empresas” para geração de emprego e renda.

– Não temos dúvidas de que estamos no caminho correto. Agora é aguardar as tratativas burocráticas para que as obras iniciem. Gerar empregos em plena pandemia, e de maneira direta, nos dá um alento a mais em meio a este caos. É um somatório de esforços para que Barra do Piraí continue no caminho do desenvolvimento – frisou o chefe da pasta.

Já o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, enumerou os ganhos para a área onde está instalada a MOR, e, em breve, a Brasilata. Ele acredita estar tirando do papel o sonho de ver, naquela área, o Condomínio Industrial, e, estar investindo em Dorândia, no setor de infraestrutura, também faz parte do mix de desenvolvimento daquele trecho.

– Barra do Piraí viveu por décadas no ostracismo. E eu sempre acreditei no potencial empresarial do município. Investir neste setor, para quem se apoia em planejamento, mostra que o norte é esse. Estou certo de que novas empresas virão para aquele local, com redução de impostos e nova estrutura. E, para completar, Dorândia está recebendo o maior investimento de sua história em infraestrutura. Ou seja, com emprego e obras, é ganho certo aos moradores do distrito e de toda cidade – finalizou Mario Esteves.