Metalúrgica inicia operações em Barra Mansa ainda neste primeiro semestre de 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 17:53 horas

Instalação da empresa foi confirmada pelo prefeito Rodrigo Drable e o empresário Fernando Zanetti

Barra Mansa – A Soufer Industrial Ltda confirmou nesta terça-feira (21) a instalação da sua unidade em Barra Mansa, no distrito industrial localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra. A confirmação ocorreu após visita do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, do empresário Fernando Zanetti de Souza, além de outros diretores, ao local. Empresa é especializada na fabricação de produtos siderúrgicos para aplicações variadas e usuais.

As negociações entre a Prefeitura e a Soufer Industrial Ltda vinham sendo realizadas desde o ano passado. Na avaliação do prefeito, a empresa enxergou no município a oportunidade para novos negócios. “Esse momento, estabelece uma nova fase para a cidade, de geração de empregos e atração de novos negócios e recursos. Acredito que nos próximos anos, Barra Mansa dobre a sua capacidade financeira pelas ações que nós estamos implementando agora”, pontuou Drable.

Fernando Zanetti de Souza destacou que a escolha do município ocorreu em decorrência da logística de acesso e infraestrutura. “Temos um grande volume de carga e descarga rodoviária e o acesso à Via Dutra é fundamental. O galpão de 12 mil metros quadrados também é um grande diferencial para a empresa”.

O secretário Bruno Paciello lembrou que Barra Mansa possui a melhor logística do Brasil, por sua localização estratégica entre os dois grandes eixos econômicos do Sudeste – Rio de Janeiro e São Paulo –, sesituar às margens da Rodovia Presidente Dutra, com entroncamento para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. “Essas especificidades facilitam o escoamento da produção. Além disso, nossos ramais ferroviários que vêm do Centro Oeste e Sul do país estão próximos dos portos de Angra dos Reis, Rio de Janeiro e não tão distante do Porto de Santos, em São Paulo”.

A previsão é de que a Soufer Industrial Ltda inicie as suas operações no município em aproximadamente 60 dias, gerando cerca de 200 empregos diretos e indiretos.

A empresa atua na fabricação de produtos siderúrgicos, como tubos, chapas, perfis, telhas metálicas e termoacuticas. Também desenvolve soluções que têm inovado o emprego de produtos siderúrgicos no Brasil na área industrial, agroindustrial e de construção civil.