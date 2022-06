Metalúrgico que ganha R$ 2 mil pode receber R$ 6 mil por acordo

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 17:02 horas

Empresa manteve os termos da oferta mais recente e argumenta que trabalhadores de Congonhas e outras cidades aprovaram a proposta

Volta Redonda – Em reunião realizada nesta sexta-feira, 10/6, com o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a CSN reapresentou sua proposta para a celebração do acordo coletivo 2022/2023. De acordo com o diretor de Recursos Humanos da CSN, Leonardo Abreu, em caso de aprovação da proposta, os trabalhadores com salários em torno de R$ 2 mil receberão cerca de R$ 6 mil extras nos dias que seguirem à assinatura do acordo.

– Em cinco dias úteis da aprovação, o trabalhador com salário bruto de R$ 2 mil receberá cerca de R$ 6 mil, também brutos. Isso inclui o abono, que vai ficar próximo de R$ 4 mil, duas cargas extras do cartão alimentação, que totalizarão R$ 1,8 mil, sendo R$ 900 cada, mas R$ 200 de aumento no cartão alimentação, que correspondem a duas parcelas do aumento mensal de R$ 100. Com isso, o abono maias as cargas extras será superior à meta (target) da PPR. No fim das contas, se aprovar o acordo, o trabalhador com salário de R$ 2 mil vai receber quase o equivalente a três meses de salário. Isso não só é positivo para o trabalhador; também será extremamente útil para a cidade como um todo, já que esse dinheiro vai para o comércio e o setor de serviços – disse Leonardo.

A oferta contempla aumento de 12% nos salários (até 5 mil reais), abono de 1,9 salários, reajuste do cartão alimentação para R$ 500 e créditos-extras de até R$ 1.800 (conforme especificado na tabela). Todos os valores são retroativos a 1º de maio.

A proposta também oferece a manutenção de todos os benefícios do acordo coletivo, como planos de saúde e odontológico, abono diferenciado de férias de 70%, previdência privada, convênios, etc.

A proposta já foi aprovada em Casa de Pedra, Arcos, Prada (Mogi e Santo Amaro) e na CSN Paraná.

O Sindicato colocará a proposta para votação na próxima quarta-feira, dia 15 de Junho, das 6 às 16h, em Volta Redonda (Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília) e das 6 às 13h na Portaria da CSN Porto Real.

A alternativa ao acordo é deixar o caso para a Justiça do Trabalho, na forma de dissídio coletivo, o que, em geral, se limita ao INPC do período. A Companhia já reafirmou que sua proposta é final e foi aprovada em diversas outras cidades, inclusive em locais onde o sindicato é filiado à mesma central que abriga a chapa de oposição na eleição sindical que vai ocorrer em Volta Redonda.