Metalúrgicos aprovam proposta da CSN por turno de oito horas

Volta Redonda – Os trabalhadores que fazem turno na CSN decidiram, nesta quinta-feira (30), aprovar a proposta da siderúrgica para a prorrogação do acordo que permite o turno de revezamento de oito horas. Foram .1662 votos pela renovação do acordo, 1.526 contra a renovação, 45 votos nulos e 1 em branco. Fica afastada a possibilidade de turno fixo na empresa pelos próximos dois anos.

A compensação a ser paga pela empresa será de R$ 4.000 pagos no dia 8 de dezembro, desde que o acordo seja assinado ainda nesta quinta-feira (30). com mais R$ 1.000 em carga no cartão alimentação em cinco dias úteis. Essa opção foi escolhida por 1.128 das pessoas que votaram “sim”. As pessoas que escolheram a outra opção são 503. Entre as pessoas que votaram pela renovação do acordo do turno, 31 deixaram em branco a opção de compensação.