Metalúrgicos da CSN rejeitam mais uma proposta da empresa

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 18:35 horas

Volta Redonda – Em votação por escrutínio secreto, os trabalhadores da CSN rejeitaram nesta quarta (27) mais uma proposta da empresa, com 262 votos a favor da proposta, 6.396 contra e seis brancos ou nulos. A empresa ofereceu 11% de reajuste para quem recebe salário até R$ 3 mil mensais; 9% para quem ganha acima de R$ 3 mil até R$ 5 mil e 8% para quem ganha mais de R$ 5 mil.

O cartão alimentação, pela proposta, iria para R$ 450 mensais, com carga extra de R$ 800 em duas parcelas: uma de R$ 400 cinco dias depois da assinatura do acordo e outra no mesmo valor em dezembro deste ano.

Seria pago, também, um abono que corresponde a 76% do target, ou 1,9 salário. O cartão banco de horas receberá R$ 800.

O sindicato vai informar oficialmente a Companhia do resultado da votação, e aguardar uma nova data para negociação.

O sindicato apresentou as seguintes reivindicações: reajuste salarial, a partir de 1º de maio de 2022, com reposição do INPC integral, acumulado no período de 1º de maio de 2020 a 30 de abril de 2022 e um abono correspondente a 1,62 salários, relativos aos 2 (dois) anos que os empregados ficaram sem reajustes..