Metalúrgicos da CSN têm nova chance de votar proposta já aprovada por demais unidades

Em caso de mais uma reprovação, caminho é incerto e pode ser demorado; segundo a empresa, acordo coletivo está contaminado pela eleição sindical

Volta Redonda – Após a maioria das unidades da CSN no Brasil terem aprovado a proposta final da empresa – idêntica a que foi recusada em Volta Redonda e Porto Real –, os mais de 12 mil empregados da Siderúrgica no Sul Fluminense terão amanhã uma nova oportunidade de irem às urnas dizerem se concordam ou não com o termos propostos: aumento de 12% para quem ganha até 5 mil reais (10% para quem ganha acima disso), 25% de aumento no cartão alimentação, que passará a ser 500 reais e até R$ 1800 de créditos extras no cartão alimentação, além de um abono de 1,9 salário e reajuste de outros benefícios, como o auxílio-creche. A votação acontecerá de 6 às 16h na Praça Juarez Antunes, na Vila, em Volta Redonda e das 6 às 13h na Portaria da CSN Porto Real.

O pedido de voltar com a proposta – segundo dirigentes da empresa consultados pelo DIÁRIO DO VALE – partiu dos próprios empregados. A avaliação da empresa é que a proposta só foi recusada por conta da contaminação pelas eleições sindicais que estão inicialmente previstas para julho, mas podem ser adiadas novamente devido a chuva de impugnações de membros das chapas (veja box abaixo).

Em caso de aprovação, a CSN promete pagar os valores de abono e crédito extra em até 5 dias úteis. Já em caso de reprovação, ninguém sabe dizer. Um dos caminhos possíveis seria um dissídio na Justiça – em outras palavras, seria o Poder Judicial que determinaria como ficará a questão, que dadas as possibilidades de recurso de parte a parte, poderia demorar meses.

Decisões consultadas pelo DIÁRIO DO VALE mostram que Justiça do Trabalho tende a fixar os índices de reajuste do salário e dos benefícios com base no acumulado da inflação do período. Foi o que aconteceu com o Acordo Coletivo dos Correios de 2021 – o Tribunal Superior do Trabalho (TST) fixou o reajuste salarial em 9,75%, pouco abaixo da inflação (INPC-IBGE) acumulada em 12 meses, até a véspera da data-base, que era 1º de agosto: 9,85%. O TST também determinação da correção de outros benefícios – como vale alimentação – pela inflação daquele período.

Há uma incerteza, contudo, quando ao abono de 1,9 salário oferecido pela empresa. Por não haver legislação que obrigue a empresa a pagar este abono, a Justiça pode ou não manter o valor, o que também vale para os créditos extras oferecidos pela empresa para o cartão alimentação, assim como diversos benefícios oferecidos pela empresa além do que determina a CLT.

ELEIÇÕES SINDICAIS

As eleições para a Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos estão inicialmente previstas para o mês que vem, mas há diversas impugnações (pedidos de exclusão) de membros de diversas chapas. Quem está com mais dificuldades é o candidato a presidente pela Chapa 3, Victor Raymundo, que foi demitido da CSN, em 2017, e, segundo entendimento da Comissão Eleitoral (ratificada pela Justiça do Trabalho local) não cumpre os requisitos para ser candidato.

Pelo menos 8 integrantes da Chapa 2 também enfrentam impugnações – são pessoas que não são mais empregadas de nenhuma das empresas. A Chapa 1 também enfrenta pedidos de exclusão feitas pela Chapa 2.

Caso, nenhuma das chapas se habilite, as eleições podem ser adiadas e atual diretoria do sindicato pode ser mantida no controle da instituição. Há também a possibilidade de haver apenas uma chapa habilitada e participar do pleito como chapa única, como aconteceu nas últimas eleições do sindicato em que Silvio Campos foi eleito.