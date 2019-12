Metrô tem menos de 30 mil cartões disponíveis para festa do Rio

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2019, 09:18 horas

Réveillon em Copacabana deve atrair 2,8 milhões de pessoas

Rio de Janeiro – Cerca de 82% dos 158 mil cartões especiais para embarque no Metrô Rio durante a festa de virada do ano já foram vendidos, segundo informações da concessionária. Com isso, restam menos de 30 mil cartões disponíveis para compra.

Para evitar transtornos durante a festa de final de ano de Copacabana, na zona sul da cidade, o embarque no metrô carioca, das 19h do dia 31 até as 5h do dia 1º, só será permitido para quem tiver comprado bilhete especial. A expectativa é que a festa atraia 2,8 milhões de pessoas.

Segundo o último balanço, divulgado pela concessionária Metrô Rio na noite de ontem (29), só havia bilhetes disponíveis para as faixas de horário das 19h (ida e volta), 22h (ida e volta), 23h (ida e volta e somente ida) e de 0h às 5h (somente volta).

Caso não se esgotem até lá, os bilhetes podem ser comprados até as 19h de amanhã (31).

*Informações da Agência Brasil