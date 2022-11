México supera a Arábia Saudita - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de novembro de 2022, 19:04 horas

Em última rodada da fase de grupos, mexicanos derrotam a Arábia Saudita por 2 a 1; os dois se despediram da Copa do Mundo

Os dois times precisavam vencer, então o jogo foi muito aberto desde o minuto inicial. Disposto a responder as críticas pela ausência de gols nas duas primeiras rodadas, o México foi mais incisivo, mas não conseguiu alterar o placar no primeiro tempo.

Na volta para a segunda etapa, no entanto, tudo mudou. O México imprimiu um ritmo alucinante e conseguiu dois gols rapidamente. Primeiro com Henry Martin, aos 2 minutos, em jogada de oportunismo. Depois com Luis Chavez, em cobrança de falta magistral aos 5 minutos.

Com o 2 a 0 no placar, o México igualou o saldo com a Polônia, que perdia por 2 a 0 para a Argentina, e saiu em busca do gol que precisava para se classificar. Nos minutos finais do jogo, porém, foi a Arábia Saudita quem balançou as redes. Aldawsari marcou o gol que sacramentou a eliminação das duas equipes do Mundial.

Ao fim da rodada, o Grupo C foi liderado por Argentina e Polônia, respectivamente. Nas oitavas de final, a Argentina enfrentará a Austrália, segundo lugar do Grupo D. A Polônia terá a França na mesma fase.

Momento chave

Aos 5 minutos do segundo tempo, Luis Chavez bateu uma falta da intermediária e acertou o ângulo do gol da Arábia Saudita. O golaço reacendeu as esperanças mexicanas na partida. O time precisava apenas de um gol a mais para garantir sua classificação, mas ficou pelo caminho.

Número

O México havia avançado para a segunda fase da Copa do Mundo nas últimas sete edições do Mundial. A última vez que o México havia se classificado para um Mundial e acabou eliminado na primeira fase foi em 1978.

O que eles disseram

“Não tem mais outra coisa (a se pensar), é o resultado. Tínhamos que ter sido mais contundentes. Estamos eliminados e eu sinto muito por isso. Tento dar o meu melhor, tudo de mim, jogo a jogo, mas às vezes os resultados não vêm.” Luís Chavez, jogador do México