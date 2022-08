Micareta ‘Tô no Brilho’ traz show da cantora Pocah em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 11:40 horas

Volta Redonda – Agora com um formato diferente, porém com a mesma essência carnavalesca, o bloco será realizado no clube comercial, em Volta Redonda, no dia 13 de agosto. Com o público estimado em mais de 50 mil pessoas, o “tô no brilho” se tornou o maior bloco da região. Comemorando seus 6 anos, o evento vem trazendo um carnaval fora de época, com direito a muito axé e recheado de atrações. O bloco “Tô no Brilho” é uma realização do Auê e foi idealizado pelo produtor de eventos Fábio Fernandes em 2017.

O evento contará com diversas atrações, decoração carnavalesca e mais de 10 DJ’s. Dentre eles o DJ Vitor Mencarelli, considerado um dos maiores do Brasil e conhecido por agitar muitas festas no Rio de Janeiro. A atração principal do bloco é a cantora Pocah que deu início a sua carreira em 2012 e ficou conhecida internacionalmente. Dona de hits como “bandida”, “Não sou obrigada”, “Quer mais?”, entre outros, a cantora também esteve nas telinhas da Globo e foi uma das participantes do BBB21.

Mais informações:

Micareta Tô no Brilho 2022

Data: 13 de agosto

Local: Clube Comercial – Volta Redonda

Horário: 22h às 05h30

Link de compra: https://www.sympla.com.br/evento/micareta-to-no-brilho-com-pocah-ao-vivo/1647768

*Evento somente para maiores de 18 anos. Obrigatória a apresentação do RG original