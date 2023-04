Miguel Pereira lidera a ocupação da rede hoteleira na Semana Santa, diz associação - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de abril de 2023, 09:37 horas

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) divulgou esta semana que Miguel Pereira, município do CentroSul Fluminense, lidera o ranking que verifica a taxa de ocupação hoteleira no interior do estado nesta Semana Santa. A cidade bateu a incrível marca de 99,9% dos leitos ocupados neste feriado da Páscoa.

A cidade tem como característica o turismo ecológico, cultural e de eventos. Além disso, é considerada internacionalmente como o município que ostenta o terceiro melhor clima do mundo. Recentemente, foi inaugurado em plena Mata Atlântica de Miguel Pereira o maior Parque dos Dinossauros do mundo.

“Nossa gestão tem como uma das principais bandeiras o aquecimento da economia e a geração de empregos. E incentivar o turismo com a atração de investimentos é fundamental para que tenhamos sucesso nessas iniciativas. Com muito trabalho e ações eficientes, estamos conseguindo”, comemorou o governador Cláudio Castro.

Já o prefeito de Miguel Pereira, André Português, destacou o calendário especial criado para receber os visitantes nesta Semana Santa. “Preparamos a ‘Páscoa Inesquecível’, que inclui bela apresentação da Paixão de Cristo, e o ‘Serra Beer’, festival de cervejas artesanais. Também inauguramos grandes atrações como o Parque dos Dinossauros e a Rua Coberta. Tudo isso é parte do investimento que temos feito no turismo, garantindo desenvolvimento e movimentando a economia”, afirmou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.