Miguel Pereira registra um novo caso de coronavírus e número vai para um total de dois

Matéria publicada em 12 de abril de 2020, 11:54 horas

Miguel Pereira – A Secretaria de Saúde de Miguel Pereira confirmou o segundo caso de Covid-19 no município. O paciente é um idoso que apresentou sintomas da doença na última semana. Ele foi atendido no Hospital Municipal Luiz Gonzaga e foi transferido para o Hospital Universitário de Vassouras, onde está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) em estado estável.

De acordo com a prefeitura, o idoso é morador de Miguel Pereira, mas trabalha na Baixada Fluminense. A família está em isolamento domiciliar, sendo acompanhada pela Secretaria de Saúde do município.

– Reafirmo meu pedido de que a população se conscientize, entenda que é necessário ficar em casa para se cuidar e se resguardar. Faço um grande apelo a nossa população. Fique em casa! Vamos evitar aglomerações, vamos cuidar de nossa saúde e seguir as recomendações da nossa equipe de saúde – alertou o prefeito André Português.

Miguel Pereira foi o primeiro município da região Sul Fluminense a registrar morte por coronavírus, onde uma idosa de 63 anos morreu no dia 17 de março. Ela era empregada doméstica e trabalhava na capital carioca quando teve contato direto com sua patroa, que chegou viajou para a Itália e atestou positivo para a Covid-19.