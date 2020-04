Miguel Pereira registra um novo caso de coronavírus e número vai para um total de três

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 08:22 horas

Houve crescimento de 100% em cinco dias

Miguel Pereira – O município de Miguel Pereira confirmou o terceiro caso de coronavírus na quinta-feira (16). O prefeito André Português anunciou a confirmação em suas redes sociais. A paciente é uma mulher, que apresentou sintomas da doença no último sábado (11). Ela procurou o Hospital Municipal Luiz Gonzaga e foi encaminhada ao CTI (Centro de Terapia Intensiva), onde segue internada, porém segundo a prefeitura, ela não está em estado grave.

– Quando chega uma notícia dessa a gente vê o quanto é importante a gente ficar em casa. Vamos ficar em casa. Sabemos que temos que ir no mercado, na farmácia, nos bancos, mas vamos tentar ficar em casa – declarou André Português.

Miguel Pereira tem apenas quatro suspeitos de Covid-19 aguardando o resultado dos exames encaminhados ao Lacen. Outros 48 casos suspeitos foram descartados.

A partir deste sábado (18), o município vai implantar centros de triagem espalhados em quatro pontos da cidade, onde equipes médicas estarão a disposição da população durante 24 horas por dia para atendimento de pacientes que apresentarem sintomas da Covid-19.

Os centros ficarão localizados no estacionamento do Hospital Municipal, no Centro, e em postos de saúde nos distritos de Vera Cruz, Conrado e Governador Portela.