Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 14:23 horas

Angra dos Reis – O Centro de Referência Covid-19, estruturado pela Prefeitura de Angra na Santa Casa, chegou à marca de mil pacientes com alta após vencer o coronavírus. Depois de 13 dias de internação, sendo 11 no CTI, o morador de Monsuaba, Lucio Carlos Nascimento Lisboa, de 55 anos, deixou a unidade e foi recebido pela família, num momento de grande emoção, com a participação dos profissionais da unidade hospitalar.

– Estamos vencendo juntos essa doença nova e eu, graças a Deus, com o apoio de toda a equipe da Santa Casa, saí dessa situação complicada. Papai do Céu quis que eu fosse o número mil, então todos nós somos mil! Desejo que todos sejam vitoriosos como eu! – disse emocionado Lucio, que foi recepcionado pela esposa, filho e neto.

O Centro de Referência Covid-19 está em funcionamento em Angra dos Reis desde o dia 27 de março de 2020 e, segundo o secretário de Saúde, tem sido um grande diferencial no enfrentamento da doença.

– O nosso sentimento maior é de gratidão por essa equipe profissional, por um prefeito que acreditou que a gente podia fazer diferente. Num país em que se pensou primeiro em fazer hospitais de campanha, Angra decidiu pegar um equipamento da cidade e transformá-lo em um Centro de Referência. Isso possibilitou que estivéssemos hoje acompanhando a milésima alta – comentou Glauco.

Desde o início da pandemia, nenhum morador da cidade morreu por falta de leito ou atendimento, segundo a prefeitura. Com investimentos em tratamento, aparelhos de última geração, leitos e respiradores, além de prevenção por meio de Centros de Triagem, lavatórios públicos e agora com um calendário de vacinação eficaz e responsável, o município se esforça para salvar e proteger os moradores.

– Eu quero aproveitar este momento para agradecer aos médicos, enfermeiros e a toda equipe que está atuando na linha de frente no combate à covid. Hoje é um dia importante, pois chegamos a marca de mil vidas recuperadas no nosso Centro de Referência, que nós instalamos na Santa Casa. Vamos continuar trabalhando, agora com mil motivos para termos esperança e não desistir de nenhuma vida – destacou o prefeito.