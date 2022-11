Militar é assassinado na Via Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 6 de novembro de 2022, 14:23 horas

Itatiaia – Na madrugada deste domingo, dia 6, por volta de 1h30, a PRF foi acionada para uma ocorrência de encontro de cadáver na altura do km 319 da Dutra, em Itatiaia.

No local a equipe encontrou um veículo Renault/Sandero EXP 16HP, com placa de Resende, parado no acostamento e, à frente do veículo, o corpo sem vida de um militar do Exército Brasileiro, de 53 anos, com marcas de disparo de arma de fogo.

O veículo é de propriedade do militar. Em averiguação no local, foi constatado pelo menos duas marcas de tiros na porta do veículo, e encontradas cápsulas deflagradas de munição calibre .40 no local.

Suspeita-se de execução, pois nenhum dos bens foi levado, como carro, carteira, celular, dinheiro.

A ocorrência de homicídio foi apresentada na 99ª DP (Itatiaia) que ficará responsável por investigar o caso.