Mini Cidade do Trânsito está com obras aceleradas em VR - Diário do Vale

Mini Cidade do Trânsito está com obras aceleradas em VR

Matéria publicada em 14 de novembro de 2022, 10:17 horas

Local também terá espaço para aulas de bicicleta e abrigará o ‘quartel’ da Guarda Mirim

Volta Redonda – A Mini Cidade do Trânsito, localizada no interior da Ilha São João, em Volta Redonda, está com as obras de restauração e modernização bem adiantadas. O local, utilizado para receber crianças das escolas da cidade e região, com o intuito de ensinar as leis de trânsito, estava desativado há anos. O novo projeto prevê ainda espaços para aulas de bicicleta e para abrigar o “quartel” do programa Guarda Mirim.

O projeto é uma parceria das secretarias municipais de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), de Educação (SME), de Ação Comunitária (Smac) e de Ordem Pública (Semop). Dentre as melhorias realizadas, estão a pintura necessária e recuperação dos equipamentos usados para o desenvolvimento da educação no trânsito, incluindo os carrinhos utilizados para percorrer as “ruas”.

“A Mini Cidade do Trânsito foi palco de muitos aprendizados para os adultos de hoje e queremos retomar, não só com a parte de veículos e pedestres, mas também criar um espaço para aprender a andar de bicicleta. Vamos ainda fazer do local o ‘quartel’ da Guarda Mirim, que irá participar ativamente dos ensinamentos”, esclareceu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, é um entusiasta da revitalização da Mini Cidade do Trânsito, criada em 2000. No local, eram feitas até quatro apresentações por dia a turmas de escolas estaduais, municipais e particulares. De forma lúdica, os funcionários ensinavam aos visitantes a obedecerem às leis do trânsito e a reconhecerem as placas de sinalização.

“Estamos empenhados em reconstruir a Mini Cidade do Trânsito e retomar este projeto que era um sucesso, porque educa e ensina as crianças sobre as leis de trânsito. Ação que, com certeza, contribui para a formação de melhores motoristas no futuro”, afirmou.