Minidocumentário convida Volta Redonda a redescobrir a Praça Brasil

Volta Redonda – Os volta-redondenses podem ganhar nos próximos dias uma nova perspectiva da cidade com o lançamento do minidocumentário ‘PATVOLTA – Uma volta pelo Patrimônio Histórico da Praça Brasil’. Concebido com incentivo da Lei Paulo Gustavo e como parte do edital VR FILMES, o minidocumentário estreia no YouTube no dia 26 de junho, às 16h. O filme, com uma duração de oito minutos, tem acessibilidade para todos os públicos.

Dirigido e produzido por Wilson César, designer gráfico e licenciado em Artes Visuais, o minidocumentário faz um recorte específico na Praça Brasil, um local emblemático da cidade, destacando o monumento que ali se encontra.

Wilson César, responsável pelo roteiro, argumento, direção e narração do projeto, utiliza equipamento de baixo orçamento – um smartphone – para capturar as imagens e contar a história do patrimônio histórico da Praça Brasil. PATVOLTA não só documenta a praça e suas obras, mas também busca valorizar o Patrimônio Histórico, fomentar a produção de conhecimento local e formar um público mais consciente e engajado com a cultura da cidade.

Além de proporcionar uma nova leitura e observação do espaço urbano, o minidocumentário promove experiências estéticas, questionando o que os objetos artísticos residentes podem revelar aos observadores.

Com uma produção simples, PATVOLTA também conta com a interpretação em Libras por Avecena Tranin, garantindo a acessibilidade do conteúdo. A realização do projeto é fruto da colaboração entre o Conselho Municipal de Política Cultural de Volta Redonda, a pefeitura de Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Cultura, a Lei Paulo Gustavo e o Ministério da Cultura.

Serviço:

PATVOLTA – Uma volta pelo Patrimônio Histórico da Praça Brasil

Estreia no YouTube, dia 26 de junho, às 16h

www.youtube.com/@projetopatvoltavr

Duração: 8min.

Vídeo com acessibilidade e classificação livre.