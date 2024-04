Ministério de Minas e Energia avalia pilhas de escória de aciaria em Volta Redonda

Volta Redonda –

Entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março, as polêmicas pilhas de escória no bairro Brasilândia, em Volta Redonda, receberam a visita de técnicos do Serviço Geológico do Brasil (SGB), subordinado ao Ministério de Minas e Energia. Uma das conclusões do relatório, ao qual o DIÁRIO DO VALE teve acesso, é que o alcance de eventuais rupturas nos taludes voltados ao Rio Paraíba do Sul pode até atingir a planície de inundação (popularmente conhecida como várzea), mas não atingiria diretamente o curso d’água do rio – preocupação de muitos moradores da região.

O Serviço Geológico do Brasil é o setor do Governo Federal responsável pela coordenação, supervisão e execução de estudos voltados à conservação ambiental, ordenamento territorial e prevenção de desastres. E foi acionado pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) para avaliar o impacto do acúmulo de subproduto do aço nas áreas sob responsabilidade da Harsco Metals e da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

No dia 1º de março, segundo o documento, houve uma reunião de pré-vistoria na sede da Harsco Metals. Dela, participaram representantes da própria Harsco; da CSN; da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj; da Comissão de Saneamento Ambiental; do Comando da Polícia Ambiental (CPAm); da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

O que tem na pilha?

Durante a visita, os especialistas do Ministério de Minas e Energia destacaram que a proximidade do pátio de estocagem com o curso d’água do Rio Paraíba do Sul é o motivo pelo qual a avaliação geotécnica das pilhas de escória foi feita. O documento reforça que as escórias são um resíduo sólido proveniente da produção do aço e contém em sua composição substâncias como cal, sílica, fósforo, e óxidos básicos, dentre outras.

Em geral, segundo aponta o relatório, as escórias de alto-forno têm 95% de sua composição formada de sílica, alumina, cálcio e magnésio e teores menores de fósforo e enxofre. Quase a totalidade deste material (93,3%) de acordo com o documento do SGB, é reciclada para aplicação nas indústrias cimenteiras.

Vai cair?

Em Volta Redonda, o pátio de estocagem tem licença para receber dois tipos de escória siderúrgica – as de aciaria de forno elétrico e as de conversor a oxigênio. A totalidade da escória de alto-forno, segundo informações prestadas aos especialistas da SGB por representantes da Harsco e da CSN, é direcionada à produção de cimentos e não é estocada no pátio do Brasilândia.

A questão é que, quando expostas ao ar e à água – como acontece no pátio da Harsco –, as escórias de aciaria têm baixa estabilidade volumétrica graças à expansão promovida por reações químicas como hidratação, carbonatação e/ou oxidação de seus compostos. É o que faz, em tese, com que as pilhas se ‘movam’. Para evitar que isso aconteça, e também para que a escória se enquadre às normas de utilização como agregado em diversos outros materiais, é preciso que haja um período adequado de cura do material – o que pode levar de três meses a um ano, dependendo das características do tratamento aplicado.

Durante a visita, a Harsco/CSN comunicou verbalmente à equipe do Ministério de Minas e Energia que houve um recuo em relação à distância da margem do rio para adequação da área de preservação permanente (APP), conforme “requisição feita pelo órgão ambiental competente”.

Barreira verde

O relatório do SGB é finalizado com uma série de conclusões, apontamentos e recomendações. Um dos apontamentos, inclusive, diz respeito aos cuidados que devem ser tomados no manejo das pilhas estocadas para evitar rupturas induzidas, mesmo que de pequena monta ou volume. Além disso, as áreas críticas foram delimitadas através de estudos de imagem por drone.

As principais conclusões foram de que as escórias apresentam instabilidade volumétrica devido à sua composição, pela interação com o ar e a água (proveniente do umedecimento controlado ou das chuvas), característica relevante do ponto de vista geotécnico. Outro ponto abordado foi a análise de perigo para o morrote inserido no contexto do pátio de estocagem: os resultados apontam para o alcance de eventuais instabilizações até o bairro situado na base: o Volta Grande.

Para evitar percalços, os especialistas recomendaram às empresas respeitar o tempo de cura da escória, para minimizar sua expansão característica geotécnica desfavorável antes do empilhamento final, especialmente nas adjacências do Rio Paraíba do Sul.

Além disso, a Harsco/CSN devem contratar profissionais ou empresas habilitadas para elaboração de estudos específicos e complementares sobre a reologia da escória depositada e da análise da estabilidade dos taludes formados pela escória – sobretudo dos taludes voltados para o Paraíba, objeto de investigação do Poder Público.

Também foi recomendada a adoção de técnicas adequadas para desmonte dos empilhamentos e/ou recuperação de escória para evitar e/ou minimizar instabilização dos taludes e possíveis rupturas que possam ocorrer. A adoção de ‘barragens verdes’ também foi sugerida para minimizar os impactos ambientais e visuais que o empilhamento produz ou possa produzir. A ideia, segundo o documento, é cultivar uma barreira de espécies vegetais apropriadas e de porte arbóreo.

Outra recomendação dada à siderúrgica foi de promover contínuos estudos de alternativas de aplicações comerciais para a escória, evitando o acúmulo no pátio de estocagem, possibilitando os manejos que se fizerem necessários e reduzindo pilhas existentes.

“Por fim, considerando as implicações ambientais da atividade, deve-se garantir as determinações do órgão ambiental competente no tocante à atividade instalada, sua operação e a disposição de resíduos siderúrgicos, inclusive aquelas relacionadas à proximidade da área de preservação permanente (APP) do Rio Paraíba do Sul, adequando as operações de manejo e recuperação de escória estocada de forma escalonada e segura, para seu atendimento na integralidade”.