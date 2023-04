Ministério do Turismo certifica Barra Mansa no novo mapa do setor - Diário do Vale

Ministério do Turismo certifica Barra Mansa no novo mapa do setor

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 10:09 horas

Cidade está desenvolvimento o turismo religioso, cultural, social, rural, de negócios e esportivo

Barra Mansa – O município de Barra Mansa recebeu, nesta semana, o certificado de integrante no Novo Mapa do Turismo Brasileiro, que é uma ferramenta que reúne cidades com real vocação turística ou que são impactadas pelo setor de viagens. A cidade está na presidência da Instância de Governança Regional Vale do Café (IGR-CitVale), o que acabou contribuindo para o credenciamento.

Em Barra Mansa, o turismo religioso, cultural, social, rural, de negócios e esportivo são os principais setores a serem explorados na cidade entre 2023 e 2024.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, comemorou a nova fase que Barra Mansa entra a partir da inserção no Mapa. “Essa é uma grande conquista, pois vai nos permitir desenvolver mais projetos para o setor e obter investimentos. Com isso, através do excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa gerente de Turismo, Bhella Santos, nós podemos aprimorar nossos atrativos e assim poder fomentar a vinda de novos negócios, movimentar a economia e, consequentemente, impactar positivamente na geração de vagas de trabalho”, destacou Paciello.

A gerente de Turismo e presidente da IGR-CitVale, Bhella Santos, citou a importância que o Mapa tem para o município e como este reconhecimento impacta no desenvolvimento econômico da cidade.

– Fazer parte do Programa de Regionalização do Turismo é essencial para que possamos ter acesso a políticas públicas voltadas para o setor, o que nos coloca dentro do orçamento geral da União, dentro da pasta do Turismo, o que impacta em obras de infraestrutura, em capacitação e outros investimentos. O trabalho que estamos desenvolvendo à frente da IGR-CitVale contribuiu para a expansão do turismo em toda a região, pois conseguimos inserir não apenas Barra Mansa, mas todos os 15 municípios que compõem a Instância de Governança Regional”, explicou Bhella.

Além disso, a gerente de turismo destaca que o programa traz mais visibilidade para a cidade. “O Mapa sinaliza para o Ministério do Turismo (MTur) os municípios com atrativos pouco conhecidos como, por exemplo, em Barra Mansa o Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus, que fica no Distrito de Floriano e ainda é pouco conhecido pelo Turismo Religioso. E a categorização faz com que cada município tenha um olhar diferenciado e seja atendido de acordo com suas especificidades, pelo MTur”, disse.

A partir do reconhecimento de Barra Mansa dentro do Mapa de Turismo, o município se prepara para trabalhar em conjunto com os empresários e assim melhorar os índices que vão impactar na promoção do turismo local e subir de categoria dentro do programa. “A respeito da categorização, é importante que os empreendedores de hotéis, pousadas e restaurantes se cadastrem no CADASTUR (https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/capa/entrar), pois, a partir disso, Barra Mansa sobe de categoria e isso contribui para que o MTur possa identificar o desempenho da economia do setor, assim sendo possível implantar políticas públicas eficientes. Por isso precisamos despertar nos empresários do município a importância de estar cadastrado”, frisou Bhella.

Os empresários que quiserem buscar mais informações sobre o Mapa do Turismo ou sobre o CADASTUR podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Tecnologia e Inovação através do telefone (24) 2106 3480.

Reconhecimento

Também nesta semana, o Conselho Municipal de Turismo de Barra Mansa (COMTUR) recebeu um certificado de reconhecimento do Ministério do Turismo. O Conselho atualmente é presidido pelo subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Jair Gomes, tendo a empresária Juliana Rolim como vice-presidente.