Ministério Público dá início à apuração sobre discurso do prefeito de Barra de Piraí

Rio – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), anunciou nesta segunda-feira (18) que instaurou uma notícia de fato para apuração preliminar dos excessos do discurso e avaliação de eventual responsabilidade por parte do prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, inclusive no âmbito da improbidade administrativa.

Durante inauguração de uma obra pública, no último dia 14, o prefeito, após chamar o secretário de Saúde, teria usado as seguintes palavras: “O que não falta em Barra do Piraí é criança. Cadê o Dione? Tem que começar a castrar essas meninas. Controlar essa população. É muito filho, cara! É no máximo dois. Fazer uma lei lá na Câmara. É no máximo dois, porque haja creche pra ser ‘construído’ (sic) nos próximos anos”.

Como o caso teve grande repercussão midiática, diversas notícias veiculadas por órgãos de imprensa foram anexadas ao procedimento do MP, que estabeleceu prazo de 10 dias úteis para que o prefeito preste esclarecimentos sobre o teor de seu discurso. Além disso, segundo o documento, Mário Esteves terá que comprovar quais medidas de controle populacional foram efetivamente implantadas durante seu governo, especialmente a quantidade de cirurgias de laqueadura e vasectomia, os critérios para aprovação de tais procedimentos, assim como a distribuição de preservativos e outros métodos contraceptivos na rede municipal de saúde.

Entenda o caso

O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, enviou uma nota à imprensa, na tarde de sábado (16), se desculpando por suas falas no vídeo em que diz que as mulheres precisavam ser “castradas” para o controle da população. O vídeo, gravado durante uma inauguração na quinta-feira (14), teve grande repercussão. Leia aqui a nota na íntegra.

Nota da Redação: O espaço está aberto para a manifestação do prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, sobre as informações divulgadas pelo Ministério Público. Tão logo o faça, a matéria será atualizada.