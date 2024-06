Ministério Público instaura inquérito para investigar cobrança de pedágio ‘free flow’

Sul Fluminense e Costa Verde – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital, instaurou nesta terça-feira (25) um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na cobrança de pedágio em estradas, na modalidade ‘free flow’, por parte da concessionária CCR.

O ‘free flow’ é um sistema de pagamento automático de pedágio que funciona com equipamentos de monitoramento instalados em pórticos nas rodovias. A portaria de instauração do IC relata que reclamações formuladas por consumidores, por meio do sistema de Ouvidoria do MPRJ, relataram uma possível falha no sistema de cobrança virtual de pedágio em estradas, que estaria gerando emissões indevidas de multas por suposta evasão.

Desta forma, segundo o MPRJ, foram encaminhados ofícios à CCR para que, no prazo de 30 dias, esclareça se procedem as alegações, enviando documentos que o comprovem, e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para que, no mesmo prazo, informe se existe reclamação e/ou procedimento administrativo referente ao fato investigado.

Em nota enviada ao DIÁRIO DO VALE, a CCR RioSP disse que ainda não foi formalmente notificada sobre a instauração do inquérito e informou que avaliará todas as providências a serem tomadas assim que tiver ciência do inteiro teor da investigação. Veja a nota na íntegra:

“NOTA À IMPRENSA – DIÁRIO DO VALE

A CCR RioSP ainda não foi formalmente notificada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sobre a instauração do inquérito civil em questão e informa que avaliará todas as providências a serem tomadas assim que tiver ciência do inteiro teor da investigação.

A concessionária reforça que trabalha para garantir informações claras aos seus clientes sobre os meios de pagamento da tarifa pelo sistema Free Flow, bem como o funcionamento da tecnologia em sua rodovia.

O Free Flow está em operação, desde 31 de março de 2023. Desde então, o sistema já registrou mais de 15 milhões de transações. Neste período, as reclamações na Ouvidoria da concessionária sobre o sistema representam 0,02% do total de transações.

Em linha com as constantes melhorias que a CCR RioSP vem investindo para tornar cada vez melhor a experiência de seus clientes com o Free Flow, 98,6% das transações já estão disponíveis para pagamento em até 4 horas após a passagem pelos pórticos e 100% em até 24 horas.

Além disso, a concessionária ampliou os seus canais de pagamento do pedágio, instalando totens de autoatendimento em bases da concessionária e rede credenciada. Atualmente, o nível médio de adimplência do sistema é de 92%, em linha com patamares verificados em outros países que já adotam a tecnologia.

Além do pagamento automático por meio da tag, que representa hoje quase 70% das transações, os clientes da CCR RioSP contam com outras modalidades de autopagamento, como o aplicativo CCR Rodovias, o WhatsApp, a rede credenciada e os totens de autoatendimento.

Vale lembrar que o sistema de autopagamento permite consultas apenas pelas placas e, aos usuários cadastrados no app, o sistema envia notificações e aviso de alerta. Mais informações sobre o Free Flow na CCR RioSP podem ser encontradas no site https://freeflow.ccrriosp.com.br/.”