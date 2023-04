Ministra do turismo Daniela Carneiro chega ao distrito de Ipiabas

Matéria publicada em 27 de abril de 2023, 18:53 horas

Barra do Piraí – A ministra do turismo, Daniela Carneiro, chegou, no início da noite desta quinta-feira (27), para o lançamento do projeto de desenvolvimento do turismo no distrito de Ipiabas,em Barra do Piraí. O secretário estadual de turismo e cultura, Jair Borges, Gustavo Tutuca e o prefeito Mario Esteves também estão presentes.

A ministra falou exclusivamente ao DIÁRIO DO VALE sobre o projeto do prefeito Mario Esteves.

“O prefeito Mario esteve no ministério, apresentou o projeto e estou aqui hoje para ver pessoalmente como está o andamento das obras. Com certeza o ministério do Turismo estará ajudando também financeiramente. Quero parabenizar o prefeito por todo trabalho que tem sido desenvolvido e por fomentar o turismo. Colocamos a disposição o Governo Federal e o Ministério do Turismo”, afirmou a ministra.

O projeto, que tem duração de 15 meses, vai atender diretamente 100 empresas da cadeia produtiva do setor turístico, com ações voltadas especificamente para os meios de hospedagem, gastronomia e setores da economia criativa, é fruto de um convênio entre o Sebrae Rio e a prefeitura de Barra do Piraí.

Faz parte do programa a criação de roteiros, novos produtos, diversificação da oferta turística, acesso dos pequenos negócios a novos mercados, capacitações e criação de redes de cooperação, por meio de consultorias, orientação técnica, cursos, palestras, seminários, rodadas de negócios, feiras, missões e caravanas.

O evento está sendo realizado na Estação de Ipiabas, situada na Rua Milton Teixeira de Oliveira, em Ipiabas, e aberto ao público. Na programação constam a palestra “Turismo de Experiência” e o painel com o case da cidade de Canela.