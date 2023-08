Ministro do GSI acompanha exercício de emergência nuclear em Angra

Angra dos Reis – O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Marco Antônio Amaro, esteve nesta quinta-feira (17), em Angra dos Reis, para acompanhar a realização do simulado em caso de emergência nas usinas nucleares. Na sede da Defesa Civil, o ministro foi recebido pelos secretários de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, e de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr, que explicaram o funcionamento do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais de Angra dos Reis (Cemaden-AR).

O Cemanden-AR é um centro que envia alertas à população de forma preventiva para avisar à comunidade sobre situações de risco, sejam eles geológicos ou hidrológicos.

– O exercício é de grande importância para o cidadão angrense. Por meio de uma parceria entre o município, estado e o governo federal, estamos com mais de 60 instituições atuando no exercício geral de emergência nuclear, trazendo mais transparência nos trabalhos realizados na cidade e, consequentemente, mais segurança para a população angrense – disse Ferreti.

Logo pela manhã, o general Amaro visitou o Centro de Controle de Emergência Nuclear (CCCEN), no Shopping Piratas. As equipes acompanharam o simulado e as ações imediatas dos grupos envolvidos em caso de uma emergência nuclear, como o gerenciamento das rodovias da cidade. Integrado por mais de 20 órgãos de defesa e segurança, entre eles a Defesa Civil de Angra, o centro conta com salas voltadas para a comunicação e reuniões em situações de crise.

Ainda pela manhã, a comitiva do ministro do GSI visitou o hospital de campanha instalado no Estádio Municipal. No local, foram apresentadas as estruturas para atender a população em casos de uma emergência nuclear, as rotas de entrada e saída dos pacientes e o processo de identificação de contaminados e não contaminados. Além disso, foi realizada uma simulação de triagem para a identificação de equipamentos, vestimentas ou pessoas que possam estar contaminadas.

Para aproveitar a estrutura do hospital, durante os dias de simulado, as instituições militares ofereceram serviços especializados para a população, como dermatologia, pediatria, clínica geral e odontologia. De acordo com os responsáveis pelo hospital, a média diária de atendimento foi de 80 pacientes.

– Durante os dias de exercício, diversas instituições, sejam elas militares ou civis, participaram do simulado, permitindo um ensaio para possíveis ocorrências, aprimorando e treinando as equipes para quando seus serviços forem realmente necessários – afirmou o ministro do GSI, general Marco Antônio Amaro.

Todo o treinamento de emergência nuclear tem por finalidade avaliar a estrutura de resposta a situações de crise nas atividades das usinas, assim como identificar aspectos que possam melhorar e também consolidar os procedimentos previstos nos planos de emergência para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), voltados à proteção da população, do meio ambiente, da usina nuclear e seus trabalhadores.